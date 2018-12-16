العاصفة ستصل للكل.. كيف تستعد لمواجهة الأزمة المالية العالمية؟

المواطن - الرياض

من المعروف أن الأسواق العالمية تواجه أزمة مالية كل 10 سنوات أو نحو ذلك، ومع العام المقبل، سيكون مر عقد كامل على آخر أزمة عالمية شهدها العالم.

ويتوقع أن يشهد العالم المقبل أزمة أخرى مماثلة، بحسب تحذيرات البنك الدولي، إذ تتجمع نذر هذه العاصفة المالية فحسب، ويبدو أن النظام المالي العالمي غير مستعد لها.

ولكن النبأ السيئ في هذا الخصوص أنها لن تطال الراتب التقاعدي ولا انهيار أسعار المنازل ولا القطاع الصناعي فقط، بل ستطال أيضًا المؤسسات الاستثمار العقارية الكبيرة، التي تبدي تشاؤمها فيما يتعلق بالأوضاع في عام 2019، بحسب سكاي نيوز.

وحذر نائب رئيس شركة “جوبيتر” لإدارة الأصول، إدوارد بونام كارتر، الأسبوع الماضي، من أن “الحفلة تقترب من نهايتها”، في إشارة إلى المستقبل القاتم المنتظر، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكانت البنوك المركزية قد غذت، على مدى العقد الماضي، القفزة في أسعار الأسهم والعقارات عبر خفض أسعار الفائدة وضخ الأموال في النظام المالي، بما يمكن أن يوصف بـ”أموال مجانية”، أطلق عليها اسم “التسهيل الكمي”.

وكان العديد من مدراء الشركات الاستثمارية قد حذروا من التقييم المبالغ فيه في أسواق المال، باعتبار أن هذا التقييم غير الحقيقي ليس دائما ولن يستمر للأبد.

وبحسب ما جاء في “غارديان” يُطرح سؤال وهو أين سيترك هذا كله الإنسان العادي؟

الصناديق الاستثمارية

في حال كنت تستثمر في صندوق استثماري متعدد، فأهم شيء هنا إغلاق هذا الاستثمار أو سحب الأموال منه وتحويلها إلى أموال نقدية أو إلى سندات، والأهم عدم تحويلها إلى أسهم.

وينصح الخبير المالي جيمس دايلي، من مؤسسة “فايرر فايننس” بتوزيع الأموال على الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية بحيث يمكن تقليل الخسائر إلى الحدود الدنيا.

خسارة العمل أو الوظيفة

ربما يكون هذا الأمر من أكبر المخاطر الناجمة عن أي أزمة مالية، ولذلك، إذا لم يكن لديك خطة توفير آمنة، فإن الفرصة مناسبة الآن لوضع مثل هذه الخطة، والمناسب أن تكون خطة فصلية أو نصف سنوية، أي خطة تأمين بين 3 و6 شهور، مع إمكانية الوصول إلى الحسابات عند حدوث الأسوأ.

وهذا الأمر يتيح لك الوقوف على قدميك في حال لم تبق لديك سيولة نقدية، كما تقول سارة كولز من مؤسسة هارغريفيز لانسداون.

الحماية من الانهيار

العبرة التي استقيناها من الانهيار المالي السابق أو فترة الكساد السابقة هي أن أكبر البنوك قد تفشل أمام أزمة مالية كبيرة.

وعادة تقوم البنوك الكبيرة بتوفير حماية لجزء من تلك المبالغ، ولذلك، حاول توزيع أموالك على أكثر من بنك، بحسب الأموال التي يمكن لهذه البنوك أن توفر لها الحماية.

شراء المنازل

في أوروبا، وفي بريطانيا تحديدًا، تبدو سوق العقارات مظلمة للغاية، ولذلك فإن النصيحة في تلك الأسواق هي التفاوض بقوة على أسعار المنازل وأقساط الرهن العقاري.