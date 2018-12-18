الملك سلمان وولي العهد لا يفوتان فرصة دعم المواطنين عبر بدل غلاء المعيشة و#حساب_المواطن

المواطن - الرياض

يؤكد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بجانب حساب المواطن أن قيادة المملكة لا تترك أي فرصة لتقدم مساندتها ودعمها للمواطنين.

كما أن صدور الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة يأتي من منطلق اهتمام القيادة السعودية وحرصها على عدم تأثر المواطنين بالإصلاحات الاقتصادية ويتضح هذا من نص الأمر الملكي الكريم الذي يقضي بأن يستمر الصرف لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وكان المقام الكريم قد أمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) ، وذلك لمدة عام مالي واحد.

ويهدف بدل غلاء المعيشة إلى مساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ وبرامجها الـ١٢، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد السعودي.

كما شملت البدلات النقدية التي قررت الدولة مواصلة صرفها، الطلبة والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على رعاية جميع فئات المواطنين من الشباب وكبار السن إضافة إلى الموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري.

يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون والمستثمرون إعلان ميزانية 2019 التي ستتخطى التريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة وفقا لما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق.

والمعروف أن دعم حساب المواطن قد تجاوز منذ انطلاق البرنامج قبل 13 شهرًا 29.9 مليون ريال.