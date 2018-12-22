المملكة تستنكر بشدة تفجيري مقديشو وتؤكد تضامنها مع الصومال

المملكة تستنكر بشدة تفجيري مقديشو وتؤكد تضامنها مع الصومال

2018/12/22
الساعة 5:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، ومؤكدًا تضامن المملكة مع جمهورية الصومال الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

 


‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    الله يحفظكم يرب 🇸🇴🇸🇦 ❤

    ‎رد

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