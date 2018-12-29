الميليشيا تبدأ عملية إعادة الانتشار خارج ميناء الحديدة

المواطن - الرياض

بدأت عناصر الميليشيا الانقلابين عملية إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، وفقاً لاتفاق السلام الموقع في السويد برعاية أممية ودعم من التحالف العربي في اليمن والمملكة.

ونقل السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر عن مصدر أممي القول إن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران بدأت منذ الساعات المبكرة من ليل السبت في عملية الانتشار خارج ميناء الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، يوم 21 ديسمبر الجاري، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أوّلي في مدينة وموانئ الحديدة.

وأقر القرار الأممي الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة ومحافظة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء، وبيان تفاهم بشأن تعز.

ودعا القرار الأطراف اليمنية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم، وفقاً للجداول الزمنية المحددة فيه، وشدد على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار، وإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.