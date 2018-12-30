الهلال يخشى لدغة #التعاون.. و #الرائد يخطط لزيادة أوجاع #أحد

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أحد والرائد حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت المملكة حيث يحتضن ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز المباراة.

وستكون المباراة الثانية بين فريقي التعاون والهلال، حيث تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

الانفراد بالصدارة

ويسعى نادي الهلال المتصدر إلى الاستفادة من تعثر النصر صاحب الوصافة بالفوز على التعاون بنتيجة إيجابية للانفراد بصدارة الدوري.

أما نادي التعاون فسيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية إما بالتعادل أو بالفوز خاصة بعد خسارته في الجولة التاسعة أمام نادي الرائد بثنائية مقابل هدف.

في سياق آخر سيدخل نادي الرائد المباراة أمام نادي أحد وهو منتشياً بالفوز على نادي التعاون في ديربي القصيم بثنائية مقابل هدف.

الفوز مطلوب لعلاج التعثرات

أما أُحد فيسعى إلى علاج أخطائه والعودة لطريق الانتصارات، بعد هزيمة قاسية تعرض لها يوم الأحد الماضي بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

يتواجد نادي الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، أما نادي التعاون فيحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ويتواجد نادي الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أحد في المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد ست نقاط.