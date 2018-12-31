الوحدة يعلن تعاقده مع كاسونجو الزمالك

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة عن تعاقده مع اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، لاعب الزمالك المصري، على سبيل الإعارة ولمدة ستة أشهر في الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الوحدة على تويتر أن عبدالله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة أنهى، مساء اليوم الاثنين، تعاقد الفريق الوحداوي مع كاسونجو في مصر.

ويأتي تعاقد الوحدة مع كابونجو كاسونجو لتدعيم صفوفه الهجومية من أجل مباريات الدور الثاني ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسجل كابونجو كاسونجو مع نادي الزمالك في الموسم الجاري ببطولة الدوري المصري ثلاثة أهداف قبل رحيله لنادي الوحدة.

وكان الوحدة انتصر على النادي الأهلي يوم الجمعة الماضية في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، في ثاني مباراة يديرها المصري أحمد حسام “ميدو” كمديرٍ فنيٍّ للفريق الوحداوي.

وسيكون كابونجو كاسونجو ثاني مهاجم من الدوري المصري ينضم لأحد الأندية السعودية خلال الـ6 أشهر الحالية، بعد انضمام اللاعب الكولومبي دييغو كالديرون لاعب نادي الإسماعيلي المصري السابق لصفوف النادي الفيصلي.