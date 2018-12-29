بتمويل يصل 5 ملايين ريال.. عرض حصري من التقاعد لبرنامج مساكن

المواطن - الرياض

في إطار مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”، قدمت المؤسسة العامة للتقاعد عرضها الحصري لبرنامج تمويل شراء الوحدات السكنية (مساكن) لزوار جناح التقاعد بالمهرجان، والمتمثل في التمويل بهامش ربح ثابت 3.78% سنوي لمدة عشرين سنة.

وأتاحت المؤسسة لزوار جناحها الاطلاع على برنامج مساكن الذي تنفذه شركة دار التمليك ويقوم عدد من الموظفين المختصين بالبرنامج باستقبال الطلبات للراغبين بالتقديم مع إعطائهم شرحاً مفصلاً لمزايا البرنامج ولجميع تكاليف التمويل وتزويد الزائر بنسخة مطبوعة من هذه المعلومات، بالإضافة إلى شرح لشروط التقديم على البرنامج التي تتميز بكونها ميسرة وسريعة التنفيذ لموظفي الدولة والمتقاعدين مع إتاحة التمويل حتى عمر (70) سنة ضمن مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة التي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى.

وتشمل الإجراءات الحصول على تمويل طويل الأجل يصل إلى خمسة ملايين ريال بأقساط ميسرة وعائد منافس على أساس الرصيد الشهري المتناقص لأصل التمويل وفترة سماح اختيارية (6 أشهر) لفترات تمويل أكثر من عشر سنوات؛ حيث يبدأ السداد بعد مرور ستة أشهر هجرية كاملة من تاريخ الحصول على التمويل بالإضافة إلى إمكانية السداد المبكر لكامل القرض مع الإعفاء من أرباح الفترات اللاحقة للسداد علاوة إلى الإعفاء عند وفاة المستفيد من التمويل أو المستفيدين في حالة التضامن ما بين زوج أو زوجة من باقي الأقساط وإفراغ العقار لصالح الورثة؛ كما أتاح البرنامج إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي، وكذلك إمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وفي نفس الإطار واصل جناح المؤسسة تقديم خدمات متعددة لزوار الجناح ومن ذلك: ركن مستشارك، وذلك للرد عن استفسارات حول أنظمة التقاعد، وركن خدمة العملاء، للرد عن استفسارات ومعاملات المتقاعدين والمشتركين، وأيضاً الطباعة الفورية لبطاقة المتقاعدين، بالإضافة إلى ركن الخدمات الإلكترونية، ويقدم شرحاً عن الخدمات الإلكترونية وطريقة التسجيل فيها وطباعة التعريف بالمعاش، وكذلك ركن الوثائق، والذي يعرض وثائق من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه عن التقاعد وأنظمته، وركن المركز الإعلامي، والخاص باستقبال الإعلاميين والمهتمين ويعرض فيه العديد من الإحصائيات والأرقام ومؤشرات الأداء، وركن مزايا وعروض حيث يتم فيها شرح جميع المزايا والعروض المقدمة للعملاء، وركن المشاريع والذي يقدم عرض أبرز المشاريع الاستثمارية للمؤسسة.

إضافة إلى ركن التحول الرقمي والذي يقدم رؤية المؤسسة عن الخدمات الذاتية التفاعلية والإلكترونية عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية، وتطبيق التقاعد للأجهزة الذكية، وجهاز الخدمة الذاتية، والهاتف التفاعلي والدردشة الإلكترونية، وحجز المواعيد، وتقديم المعاملات إلكترونياً، وإنهاؤها دون الحاجة لمراجعة العميل، والفرع الإلكتروني، وأيضاً ركن التصوير الفوري لزوار الجناح.

وذكرت التقاعد أنه وفي إطار اهتمامها بذوي الهمم من الصم، وفرت عدداً من الموظفين يتخاطبون بلغة الإشارة مع زوار الجناح من الصم ويقدمون الخدمات المطلوبة لهذه الفئة الغالية.