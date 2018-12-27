المواطن - الرياض

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأمر أمرًا ملكيًا بتعيين عادل بن أحمد الجبير في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وسيواصل الجبير قيادة الدبلوماسية السعودية فيما سيتولى وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف مهمة تطوير وزارة الخارجية من الناحية التنظيمية.

منذ تعيينه وزيرًا للخارجية في 29 أبريل 2015، قاد عادل الجبير مرحلة مهمة في تاريخ الدبلوماسية السعودية وتميز بإلمامه بكافة تفاصيل الشؤون الدولية والخارجية وتصدى لمحاولات الغرب النيل من المملكة.

الميلاد والنشأة:

ولد في الأول من فبراير 1962 بمدينة المجمعة شمال الرياض ، وتلقى تعليمه الأساسي في ألمانيا حينما كان برفقة والده الذي كان يعمل في الملحقية الثقافية في السفارة السعودية بألمانيا.

حصل على درجة البكالوريوس من جامعة شمال تكساس بالولايات المتحدة الامريكية في الاقتصاد والعلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن.

الوظائف والمسؤوليات:

يمتلك الجبير خبرة دبلوماسية تصل لأكثر من ثلاثين عاما قضاها في سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الامريكية وفي هيئة الأمم المتحدة بنيويورك .