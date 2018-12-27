الجمعة 28 ديسمبر 2018 | مرخصة من وزارة الإعلام
في التشكيل الجديد لمجلس الوزراء : عبدالله بن بندر للحرس الوطني والعساف للخارجية و حمد آل الشيخ للتعليم

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