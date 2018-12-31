بشروط.. الإسكان توضح موقف المقعدين والمرضى من التقديم على منتجاتها

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان، أن من تجاوز عمره 25 عامًا ممن لديه مرض مستعصٍ مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل، بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة، يمكنه التقديم من خلال الرابط التالي للحصول على منتجات الوزارة: هنا

جاء ذلك ردًّا من وزارة الإسكان على تساؤل بشأن موقف المعاقة غير المتزوجة، وهل يمكنها التقديم للحصول على منتجات الإسكان؟

وأكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، في وقت سابق، أن 62 ألف أسرة سكنت في منازلهم حتى الآن، متابعًا أن الوزارة بدأت هذا العام بناء 42 مشروعًا سكنيًّا جديدًا في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الحقيل خلال ملتقى ميزانية السعودية 2019، أن الوزارة ستستمر في تقديم البرامج والمنتجات السكنية في 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الإسكان أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها الوزارة وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية.