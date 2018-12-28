بعد لقاء النصر والفتح .. نيران الغضب تتصاعد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر والفتح في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين لتبدأ نيران الغضب تتصاعد لدى النصر من جديد.

وتمنى العالمي خلال مباراة النصر والفتح تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث وذلك من أجل الوصول إلى النقطة رقم 35 ومشاركة جاره الهلال في صدارة الدوري ولو مؤقتًا.

اعتراضات نصراوية

وشهدت مباراة النصر والفتح اعتراضات من أصفر العاصمة تجاه حكم المباراة الإسباني ألبيرتو مالينكو بسبب عدم احتسابه هدفًا للعالمي بالإضافة إلى عدم احتسابه ركلة جزاء للاعب عبد الرازق حمدالله.

ولم يُعلق سعود آل سويلم رئيس نادي النصر على الأداء التحكيمي في مباراة النصر والفتح عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث جرت العادة أنه كان دائمًا ما يعلق على الأداء التحكيمي في المباريات ولكنه لم يُعلق في المرة الحالية بعد العقوبة والتي وُقعت عليه مؤخرًا من قبل لجنة الانضباط بسبب انتقاده للتحكيم.

أهدر اللاعب التونسي عبد القادر الوسلاتي فرصة هدف محقق لفريق الفتح، وذلك بإهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة النصر والفتح لتبقى النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وقبل إقامة مباراة النصر والفتح، كان العالمي هزم نادي الاتحاد يوم الجمعة الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

مواجهة قوية أمام الفيصلي

ويذكر أن العالمي يستعد لمواجهة فريق الفيصلي في الجولة السادسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد التعادل في لقاء النصر والفتح.

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة عقب نهاية مباراة النصر والفتح أن الأداء التحكيمي للحكم الإسباني مالينكو كان جيدًا مضيفًا أن نادي النصر لم يتعرض لأي ظلم تحكيمي خلال المباراة.

قال البرتغالي هيلدر كريستوفاو المدير الفني لنادي النصر، أن التعادل في لقاء النصر والفتح لم يُضعف آمال العالمي في المنافسة على لقب الدوري مع الهلال.