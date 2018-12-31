بمبادرتي فخور والمواطن قدوة.. شرطة مكة تشارك في الحديقة الثقافية

المواطن - مكة المكرمة

تُشارك شرطة منطقة مكة المكرمة في فعاليات “الحديقة الثقافية” في دورتها الثانية، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة”, وموضوعها “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة”، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وكان في استقبال سموه في جناح شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة ، ويقدم الجناح مبادرة ( فخور ) والتي شاركت بها شرطة منطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي والتي تهدف في المقام الأول إلى رفع الحس الأمني وتعميق الانتماء الوطني بحيث يكون رجال الأمن قدوة في العمل والعطاء , والمواطن قدوة في الالتزام والانتماء وذلك من خلال تطوير المهام الأمنية ميدانياً وتقنياً وتسخير طاقات الشباب (طلاب الجامعات ) في مشاركة رجال الأمن في القيام بالأعمال الأمنية المساندة غير الحرجة خلال شهر رمضان المبارك والحج بمحطات النقل العام وإرشاد التائهين .