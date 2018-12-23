تجاوباً مع “المواطن”.. بلدية أحد رفيدة تزيل المركبات المتكدسة بشوارع الصناعية

المواطن- فهدالقحطاني- أحد رفيدة

تجاوباً مع “المواطن“، باشرت بلدية محافظة أحد رفيدة وبالتعاون مع اللجنة المشتركة من الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة أعمالها وذلك بنقل المركبات المتكدسة والمنتشرة بشكل عشوائي كبير بمداخل ومخارج شوارع الصناعية ونقلها لموقع الحجز المخصص لها.

وكانت صحيفة “المواطن” قد نشرت بتاريخ 19/ 6/ 2017 تقريراً بعنوان تكدس السيارات التالفة يشل حركة السير في شوارع صناعية أحد رفيدة رصدت من خلالها معاناة سالكي هذه الطرق.

وكانت هذه المركبات التالفة تعيق حركة السير داخل الصناعية وتشكل تشوهاً للموقع.

“المواطن” بدورها توجهت بالشكر لبلدية أحد رفيدة والجهات الحكومية والأمنية المشاركة لتجاوبهم مع ما نشر في موقعها والذي يهدف من خلاله خدمة المواطنين.