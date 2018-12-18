ترقية ٢٩٣٧ فردًا في حرس الحدود 

المواطن - الرياض
أصدر مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية ٢٩٣٧ فرداً من مختلف الرتب والتخصصات، اعتباراً من ١/ ٤ / ١٤٤٠هـ .
ورفع مدير عام حرس الحدود أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية – حفظه الله – على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه من لدن سموه الكريم .
وهنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
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تعليق واحد
ابوعبدالله
على البركه الله يوفقهم يستاهلون عقبالنا امن الطرق رقباء مطوفين