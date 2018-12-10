تمديد إغلاق عقبة ضلع لعدم زوال الخطر

المواطن- فهدالقحطاني- أبها

‏نظراً لعدم زوال المخاطر على مستخدمي طريق عقبة ضلع‬، صدر توجيه أمير عسير ‬الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتمديد فترة إغلاق العقبة حتى الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد المقبل.

وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد استمرار السماح بنزول كافة المعلمين والمعلمات حسب المواعيد المحددة من ٥ فجراً إلى ٧ صباحاً ومن ١٢:٣٠ ظهراً وحتى ٢ ظهراً.

‏وكذلك السماح لملّاك المحلات التجارية والحالات الطارئة فقط ‏بالعبور.

وأكدت إمارة منطقة عسير‬ للجميع أن إغلاق عقبة ضلع‬ من الأعلى له أهمية قصوى لتسهيل تنقلات الجهات العسكرية والأمنية والحد من تكدس المركبات والتسبب في الزحام.