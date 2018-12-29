ثقل العساف السياسي يفيد المملكة.. وهذه رسالة السعودية للعالم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، الضوء على التغيرات الجديدة في الحكومة داخل المملكة.

رسالة للعالم

وأكدت فايننشيال تايمز أن هناك رسالة واضحة تسعى المملكة لأن تبعث بها إلى العالم من وراء تلك التغيرات في الحكومة، وهي أنها تعتمد بشكل رئيسي على الخبرات العميقة في إدارة الملفات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى العديد من الأوجه التي تتمتع بالخبرة الطويلة في العمل الحكومي، خاصة وأن العديد ممن انضموا إلى مراكز صنع القرار في المملكة عملوا في ملفات مختلفة منذ زمن طويل.

ثقل العساف السياسي

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إبراهيم العساف، والذي أصبح وزيرًا للخارجية في الحكومة الجديدة، يتمتع بخبرات طويلة في لعب أدوار بارزة على مستوى الحكومة في المملكة، مشيرة إلى أنه سيمنح وزارة الخارجية ثقلًا سياسيًا كبيرًا.

وقالت فايننشيال تايمز إن العساف يحظى باحترام كبير على المستوى الدولي، منذ أن عمل في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال العقود الماضية.

ويمتلك العساف تاريخاً طويلاً من العمل السياسي، حيث سبق وأن تولى العديد من المناصب أهمها منصب وزارة المالية، كما سبق له العمل كوزير دولة ، إلى جانب عدد كبير من المناصب الخارجية رفيعة المستوى.

وتولى العساف العديد من المناصب في الداخل والخارج، كما كانت له أدوار مؤثرة في الشق الاقتصادي الدولي والمحلي على حد سواء.

منهجية قوية لولي العهد

وقالت تامارا كوفمان ويتس، الزميلة البارزة في سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز: “إنه تغيير سياسي مهم، وسيكون أكثر أهمية عند ظهور النتائج”.

وأضافت: “أرى من الضروري الاعتماد على الخبرات العملية في تناول ملفات عديدة، ولكن ذلك سيظهر بقوة بالنتائج”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن منهجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القوية كانت ضرورية لإدخال إصلاحات اقتصادية جريئة لتحديث المملكة والتغلب على المقاومة من القطاعات المحافظة في المجتمع.