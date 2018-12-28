حمد آل الشيخ : قطاع التعليم يحظى برعاية الملك سلمان وولي العهد

المواطن - واس

قدم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم.

وقال آل الشيخ : إن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، متطلعًا إلى أن يسهم بعون الله في تحقيق رؤيا وتطلعات القيادة الحكيمة.

وسأل آل الشيخ الله عز وجل التوفيق والإعانة في مهمته الجليلة، وأن يسهم مع كل منسوبي ومنسوبات التعليم العام والعالي والفني في تحقيق رؤيا وتطلعات القيادة الحكيمة، وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ( 2030 ) وبرامجها المختلفة.