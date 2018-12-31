حياكة السدو.. فن برعت فيه نساء الجوف

المواطن - واس

قدم حرفيات بيت الجوف المشاركات في الجنادرية33 أنواعًا من الحرفة المتميزة التي تشتهر بها منطقة الجوف ، وكان من أبرزها حرفة صناعة السدو الذي يتميز بحياكته الجيدة وألوانه الجذابة.

وتعد حياكة السدو منتجاً طبيعياً لا يحتاج لأي مواد صناعية للدخول في إنتاجه، وهذا ما لفت انتباه زوار الجنادرية للتعرف على هذه الصناعة التقليدية ذات الموروث العريق.

وتقول منوة الرويلي إحدى حرفيات صناعة السدو أنها تقوم بصنع السدو بطريقة يدوية أمام زوار المهرجان لتعريفهم بطريقة صناعته ، مشيرة الى أنه في وقت سابق كانت هذه الصناعة الوحيدة لتأثيث بيوت الأهالي من الطين وبيوت الشعر ، كما أن الحياكة لا تحتاج إلا لصوف الأغنام التي منها النجدي الذي يتميز صوفه بالسواد، والنعيمي الذي يتميز صوفه بالبياض وغيره من أصواف الأغنام حسب اللون.