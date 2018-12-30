خالد النمر: هذه شروط المشي الصحي

المواطن - الرياض

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، أن هناك شروطًا للمشي، موضحًا أن المطلوب هو 150 دقيقة أسبوعيًّا من الجهد متوسط الشدة (مثل المشي السريع حوالي 3 أميال في الساعة)

أو 75 دقيقة أسبوعيًّا من الجهد عالي الشدة (مثل الجري ولعب كرة السلة حوالي 5 إلى 6 أميال في الساعة).

وأضاف النمر أنه يفضل أن تقسم هذه الدقائق أعلاه على أيام الأسبوع ولا تؤدى مجتمعة، ويمكن أن يخلط بين الأسلوبين فمثلًا المشي 30 دقيقة مرتين في الأسبوع، والجري 20 دقيقة مرتين في الأسبوع.

وتابع النمر: “إذا كنت فوق الأربعين سنة أو لديك ضغط أو سكري أو كلسترول أو أمراض قلب سابقة وتنوي بدء الرياضة البدنية فناقش طبيبك ليضع لك البرنامج المناسب”.

وأردف: “إذا كان ضغطك مرتفعًا جدًّا أو لديك ذبحة صدرية حديثة أو جلطة في القلب فلا تمارس رياضة المشي حتى يأذن لك طبيبك ويحدد الرياضة المناسبة لحالتك كمًّا وكيفًا”.