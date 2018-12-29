دعت المياه مواطنًا كسر العداد غضبًا للتواصل معها فانهمرت عليها الشكاوى

المواطن - الرياض

علقت شركة المياه الوطنية على مقطع فيديو لمواطن يكسر عداد المياه غاضبًا بسبب الفاتورة.

ودعت شركة المياه المواطن للتواصل معه بهدف التحقق من الفاتورة، وذلك من خلال قنوات الشركة الرسمية، ومنها الاتصال على الرقم الموحد 920001744، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو مكاتب خدمات العملاء.

ولكن بعد تفاعل المياه مع المقطع انهمرت تعليقات الغضب عليها، حيث أكد البعض أن الشركة هي المخطئة؛ لأنها ركبت له العداد بدون إذنه ثم جلدوه بالفاتورة، واصفين ما حدث بأنه “جشع” من الشركة.

وقال آخر: إنه تواصل مع الشركة من قبل بخصوص ارتفاع فاتورة المياه وسجل اعتراضًا عليها ومع ذلك تم رفض الاعتراض بدون إبداء الأسباب، متسائلًا: “هل هذا أسلوب تعامل مع العملاء أم أنه أسلوب تطفيش من الاعتراض؟!”.

وزاد مواطن بالقول: “المياه للأسف صارت من المشاكل التي نعاني منها، ولا يوجد أحد يسمع شكوانا أو يستجيب لمطالبنا”.