ذكاء البلطان يُعيد #الشباب للأضواء

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء أكثر من رائع في آخر أربع جولات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان الشباب قد انتصر على أندية ” أحد والأهلي والباطن والحزم” في آخر أربع جولات ببطولة الدوري، ليصعد الليث إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

ومنذ قدوم خالد البلطان رئيس مجلس إدارة الشباب وغمرت السعادة مشجعي الليث، بسبب الكاريزما المميزة والتي يتمتع بها البلطان، كما سبق له وأن حقق العديد من النجاحات مع نادي الشباب خلال فترته الرئاسية الأولى حتى عام 2013.

روح معنوية في ارتفاع للاعبي الشباب

وكذلك تسببت تصريحات خالد البلطان المثيرة ضد الأهلي والمنافسين بتعزيز الروح المعنوية للاعبي نادي الشباب، حيث سبق له وأن ذكر في العديد من التصريحات أن نادي الشباب سيكون منافسًا قويًا بداية من النصف الثاني من الموسم عند التعاقد مع صفقات قوية تساند الفريق حتى نهاية الموسم.

منافس قوي يعود من بعيد

وبالفعل يسير الشباب بخطى ثابتة نحو منافسة النصر والهلال على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يطمح الشباب كذلك للتألق في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ومحاولة الفوز بها.

ويذكر أن خالد البلطان قد تولى رئاسة نادي الشباب في شهر سبتمبر الماضي خلفًا لأحمد العقيل والذي تقدم باستقالته وقتها من رئاسة النادي.