رئيس الوحدة يتعرض لحالة إغماء عقب الفوز القاتل على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تعرض حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، لحالة إغماء، وذلك عقب تسجيل اللاعب ماركوس غويليرمي في الدقيقة التاسعة والتسعين من عمر المباراة.

وكان الوحدة متقدمًا بهدف في الشوط الأول، ثم تعادل النادي الأهلي عبر اللاعب عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والتسعين، ليأتي الوحدة ويُسجل هدف الفوز القاتل عبر اللاعب غويليرمي؛ مما سبب فرحة عارمة لجماهير ومجلس إدارة الوحدة.

ويذكر أن حاتم خيمي كان يحتفل بقوة مع مجلس إدارة الوحدة حتى سقط مغشيًّا عليه في المقصورة الرئيسية لملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وشهدت مباراة الأهلي والوحدة طرد اللاعب باولو دياز من النادي الأهلي في الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر المباراة.

أصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الخامس.