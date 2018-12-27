ربح 86 مليون دولار بسبب إلحاح زوجته!

المواطن - متابعة

ألحت زوجة مواطن بريطاني عليه لفتح بطاقة كان قد اشتراها وأهملها؛ ما ساهم في فوزه بجائزة وصلت قيمتها إلى نحو 86 مليون دولار.

وأدرك أندرو كلارك أنه أصبح من الأثرياء، بعد أسابيع عدة من سحب “اليانصيب”، الذي ربحت فيه البطاقة التي اشتراها مبلغ 76 مليون جنيه إسترليني بعد أن تكاسل عن فحص الأرقام الفائزة.

وقال كلارك لوسائل إعلام محلية: إن السبب الوحيد الذي دفعه إلى تفقد ما إذا كانت البطاقة من بين الأرقام الرابحة، هو إلحاح زوجته وابنة أخته عليه للقيام بذلك، بحسب موقع “إنسايد إيدشن”.

وأضاف: “كان الأمر أشبه بمزحة، حيث كانت البطاقة بحوزتي كل ذلك الوقت، في حين كانت الجائزة بانتظاري من دون أن أدري”.