سقراط والتفكير الناقد.. هنا صفحات من مقرر الفلسفة

المواطن - الرياض

بعد أن أثير جدل واسع بشأن تدريس مقرر الفلسفة في المدارس السعودية، نشرت وزارة التعليم صفحات من مقرر الفلسفة، مشددةً على أنه لا يمس ثوابت الدين.

وبحسب صفحات مقرر الفلسفة، تسلط المادة الضوء على مهارات التفكير الناقد والاستفسار والتساؤل، حيث تشجع الطلاب على تولي القيادة ويقوم المدرسون بتسهيل مناقشاتهم.

ومن المقرر أن يتم تدريس مهارات التفكير على البحث الناقد والحوار والتأمل بالاعتماد على نموذج سقراط للحوار.

وأكدت التعليم أن المقرر يُعنى بمهارات التفكير القائمة على المنهج الفلسفي المعزز للقدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة، ولا علاقة له بما يمس الثوابت الدينية.