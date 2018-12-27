صورة وتعليق.. المدينة المنورة جميلةٌ بِلا مطر.. فكيف إذا أمطرت؟

المواطن - المدينة المنورة

المدينة المنورة جميلةٌ بِلا مطر.. فكيف إذا أمطرت؟.. بهذه الكلمات عبر مواطنون ومقيمون عن استعداد المنطقة لاستقبال أمطار الخير والبركة التي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطولها اليوم الخميس ضمن موجة قطبية تؤثر على أجواء المملكة.

ونشرت أمانة المدينة المنورة صورة للمنطقة عكست جمالًا وراحة لمن شاهدها.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل السواحل منها وكذلك على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة الرياض، بينما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شرق وغرب المملكة.