صور.. حذاء ميشيل أوباما الذهبي يثير الجدل

المواطن - متابعة

أثار الحذاء الذهبي المضيء الذي ارتدته ميشيل أوباما موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماع وسط إعجاب كبير من قبل محبي السيدة الأمريكية الأولى السابقة.

وتباينت ردود الأفعال حو حذاء ميشيل أوباما ففي الوقت الذي عبر فيه الكثير عن إعجابهم به رأى البعض أن السيدة الأمريكية الأولى الحالية ميلانيا ترامب لو كانت ارتدت نفس الحذاء لتمت مهاجمتها وانتقادها.

وظهرت ميشيل أوباما خلال عرض كتابها “Becoming”، في فستان فاقع أصفر وحذاء ذهبي من موضة التسعينيات.

وجرى عرض الكتاب في مركز باركليز في بروكلين الأمريكي، تحدثت خلاله أوباما مع الممثلة والمصممة سارا جيسيكا باركر.

والمعروف أن ميشيل أوباما هي زوجة باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الرابع والأربعين ومحامية أمريكية تعد أول سيدة أولى من أصول أفريقية تدخل البيت الأبيض ، كما تعد أغنى سيدة في العالم لعام 2010 حسب إحصائية مجلة فوربس، وكثيراً ما يتم مقارنتها في الصحافة الأمريكية بجاكلين كينيدي من حيث المظهر والملبس والاتجاه العام، لها ابنتان ماليا وساشا.