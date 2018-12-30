صور.. نزاهة تجذب زوار معرض جدة للكتاب بشاشات العرض والتطبيقات الذكية

المواطن - واس

جذب جناح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” زوار معرض معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة بعنوان “الكتاب تسامح وسلام”, وذلك عبر أنشطتها وبرامجها التوعوية في إطار حماية النزاهة وإشاعة مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

ويتيح جناح “نزاهة” للزوار التعرف الهيئة واختصاصاتها وأهدافها ومنجزاتها عبر شاشات عرض ذكية ، إضافة إلى عرض عن آلية تقديم البلاغ والتعريف بالتطبيقات الذكية وعرض أفلام توعوية قصيرة من إنتاج الهيئة .



وتأتي مشاركة الهيئة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة ، من الإسهام في الجهود التوعوية المبذولة في سبيل حماية النزاهة ومحاربة الفساد ، وتنمية الشعور بالمواطنة ، وبأهمية حماية المال العام، والمرافق، والممتلكات العامة.