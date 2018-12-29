طبيب سبعيني يغتصب 35 مريضة على سرير العلاج

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على طبيب نساء وتوليد، بتهمة اغتصاب مريضاته والاعتداء الجنسي عليهن أثناء الفحص.

وبحسب مصادر صحفية بريطانية فإن السلطات وجهت تهمة الاغتصاب إلى طبيب متقاعد، والاعتداء الجنسي على 35 مريضة خلال الاستشارات الطبية.

وقامت الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي، بتفتيش منزل الطبيب، البالغ من العمر 75 عاماً للبحث عن أدلة في الجرائم التي ارتكبها على مدى العقود الماضية.

وذكرت المصادر الصحفية أن “الطبيب كان على علم بالتحقيق الجاري في سلوكه، وقرر التقاعد طواعية العام الماضي، مدعيا أنه أُصيب بضرر في المخ”.

وكشفت الشكاوى المقدمة ضده من قبل ما وصل مجموعة 35 سيدة أن الطبيب بدأ سلوكه المنحرف والذي تراوح من التحرش إلى الاغتصاب، في سبعينيات القرن الماضي واستمر 49 عاماً.

وأبلغت بعض الضحايا الشرطة في عامي 2004 و2008، ولكن السلطات قالت لهن إن قضاياهن ضعيفة، حتى تراكمت البلاغات وظهرت شهادات المريضات السابقات لتثبت صحة الاتهامات، وخرج الطبيب بكفالة، إلا أن التحقيق ما زال جارياً في الجرائم المتهم فيها.