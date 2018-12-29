عبدالله بترجي .. قبطان سفينة #الأهلي بـ الأوقات الحرجة

المواطن - محمد سمعه

أصبح الآن عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي الجديد أمام مهمة صعبة، وهي قيادة الراقي والعبور به إلى بر الأمان بعد استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي.

وجاء قرار استقالة ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي، عقب الهزيمة الصعبة والتي تلقاها الفريق بالأمس من نادي الوحدة في الجولة الخامسة عشرة من عمر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد تكليف الهيئة العامة للرياضة لعبدالله بترجي برئاسة النادي الأهلي، سيكون مطالبًا بتحقيق الاستقرار والهدوء لدى الفريق الأول والذي مر بحالة من التخبط في آخر خمس جولات ببطولة الدوري.

ابن من أبناء الأهلي المخلصين:

ويُعد عبدالله بترجي رجل الأعمال الناجح واحدًا من أبناء النادي الأهلي المخلصين، وسبق له العمل في منصب نائب رئيس النادي الأهلي وقت وجود إدارة مساعد بن هليل الزويهري خلال موسم 2015- 2016 وهو الموسم الأنجح للأهلي على الإطلاق؛ حيث تمكن الفريق من الفوز بالثنائية المحلية “بطولة الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين”.

ملفات مهمة على طاولة بترجي:

وخلال الفترة المقبلة سيتولى عبدالله بترجي ملف الصفقات الشتوية المطلوبة لتضميد جراح الأهلي وإعطاء الأمل للراقي من أجل التواجد على الأقل في المربع الذهبي في بطولة الدوري، بجانب تحديد مصير المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي سواء بالبقاء أو بالرحيل.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

سيواجه النادي الأهلي في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري، فريق أحد في الحادي عشر من يناير المقبل.