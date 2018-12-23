غوميز يجتمع مع مسؤول بفنربخشة.. هل يرحل عن الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتمبي غوميز يرغب في العودة إلى منافسات الدوري التركي مُجددًا، ولكن من بوابة فنربخشة.

وأكدت صحيفة “الصباح” التركية، أن غوميز عقد اجتماعًا مع المدير الرياضي في نادي فنربخشة، دامين كومولي، بحضور وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، ميندي، في العاصمة إسطنبول، في الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وكان الاجتماع إيجابيًا.

وأضافت الصحيفة التركية، أن المدير الرياضي في نادي فنربخشة ووكيل غوميز اجتمعا خلال الأيام الماضية في فرنسا، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته في العودة إلى الدوري التركي.

وشددت صحيفة “الصباح” التركية، أن مسؤولي نادي فنربخشة دخلوا في مفاوضات مع الإدارة الهلالية، للحصول على خدمات غوميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم غوميز صاحب الـ33 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من غلطة سراي، بعقد ممتد حتى موسم 2019/ 2020.

وظهر غوميز بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث شارك في 14 مباراة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، لينفرد بصدارة الهدافين.