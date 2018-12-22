فيديو.. أطفال يلهون أعلى سطح خيام بالقرب من الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة
أظهر فيديو متداول وجود أطفال يقفزون ويلهون أعلى سطح خيام بالقرب من الحرم المكي.
وأوضح الفيديو وجود 3 أطفال على الأقل يقفزون ويلعبون في مشهد أثار حيرة الكثير من المغردين حول طريقة صعود الأطفال إلى هذا السطح.
ولم يتضح من المقطع تاريخ تصوير هذه الواقعة.
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تعليق واحد
الجنتل مان
هذة الخيام تغطي مداخل ابراج البيت اللي بجوار الحرم المكي السؤال كيف دخلوا هولاء الاطفال لسطح تلك الخيام واين افراد الامن والحراسات اللي يفترض انهم يعملوا في هذة الابراج مافي رقابة واهمال ولابد من محاسبة المسوولين