فيديو.. أطفال يلهون أعلى سطح خيام بالقرب من الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

أظهر فيديو متداول وجود أطفال يقفزون ويلهون أعلى سطح خيام بالقرب من الحرم المكي.

وأوضح الفيديو وجود 3 أطفال على الأقل يقفزون ويلعبون في مشهد أثار حيرة الكثير من المغردين حول طريقة صعود الأطفال إلى هذا السطح.

ولم يتضح من المقطع تاريخ تصوير هذه الواقعة.