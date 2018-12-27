فيديو.. خليجي يدخل في عراك مع دب عملاق

المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد شابا خليجيا متهورا يتشاجر مع دب عملاق ويمزح معه.

في بداية الفيديو ظهر شاب يتشاجر مع دب عملاق داخل المنزل ثم فر الدب هاربا من المكان، ثم عاد مرة أخرى وراح يمزح مع الشاب حيث يبدو أنهما صديقان، وراحا يتبادلان الضربات وسط ضحكات الشاب.

ثم عاد الدب مرة أخرى وراح يمزح مع صديقه ثم تبادلا الضربات بطريقة طريفة، وحقق مقطع الفيديو أكثر من مليون و١٠٠ ألف مشاهدة منذ نشره عبر “فيسبوك” منذ أمس.

وأكد المغردون أن الشاب يدعى أسامة الدغيري، ويمتلك محمية طبيعية فيها جميع أنواع الحيوانات، وذلك الدب العملاق الذي يدعي “كعبول”، رباه الشاب منذ صغره.

الخلايجه دول في عالم تاني أقسم بالله 😂. Posted by Sarcastic on Tuesday, December 25, 2018