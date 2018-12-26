فيديو صادم.. لقطات وحشية لاعتداء أبوين على طفلتهما

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، لقطات لتعرض طفلة صغيرة للإيذاء على يد والديها، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة وضجة واسعة من فرط عنف الوالدين تجاه الطفلة.

اللقطات المتداولة أظهرت تعرض فتاة صغيرة للضرب على يد الأم في البداية، ثم أخذ الأب دوره في الاعتداء عليها، فيما وقف الأخ لمشاهدة هذا الإيذاء العشوائي القاسي، دون أن يستطيع مساعدة أخته الصغيرة.

لم يظهر الفيديو ماذا فعلت الفتاة المسكينة، كي تتعرض لهذا العنف من قبل الوالدين، وهي اللقطات التي حركت الكثير من مشاعر الغضب في أنفس النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين؛ ما دفعهم لتوجيه شكوى رسمية لدى السلطات المحلية في منطقة باوآن، شنتشن.

التحقيقات التي أجرتها الشرطة المحلية، أكدت أن مرتكبي العنف تجاه الطفلة الصغيرة هما والداها، وليس صحيحًا أن تكون الفتاة قد تعرضت للضرب على يد بعض الخاطفين.