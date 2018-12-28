فيديو.. ماجدة الرومي تكشف عن مفاجأتها للجمهور السعودي في طنطورة

المواطن - الرياض

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن الأغنيات التي ستقدمها للجمهور الليلة في حفلها الأول في المملكة ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في العلا.

وفي مداخلة لها مع برنامج MBC في أسبوع قالت ماجدة الرومي إنها سعيدة بهذه المشاركة معبرة عن أملها في أن تتكرر المهرجانات التي تشارك بها في المملكة.

وقالت ماجدة الرومي : “بكل الحب بغني .. من كل قلبي بغني ” مشيرة إلى أنها ستغني عددًا من أفضل أغانيها القديمة والجديدة.

وأشادت ماجدة الرومي بالتراث العمراني والآثار التي تتميز بها العلا داعية إلى أن يتم التوسع في المهرجانات ونقلها من المحلية إلى العالمية.

يذكر أن حفل ماجدة الرومي لاقى إقبالا كبيرا من قبل آلاف المواطنين كما شهد وصول عدد كبير من محبي ماجدة الرومي من العديد من الدول العربية وخاصة موطنها لبنان.

ومن المقرر أن تُحيي المطربة ماجدة الرومي حفلةً غنائيةً مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر حيث تعد الحفلة الثانية ضمن حفلات شتاء طنطورة لهذا العام ، وينتظر أن يشهد يوم 4 يناير المقبل حفلة بآلة الكمان للعازف رينو كابسون، وفي 11 يناير هناك إطلالة للموسيقار المصري عمر خيرت، فيما سيحيي أصغر عازف بيانو منفرد “لانج لانج” مساء 18 يناير.

كما سيشهد شتاء طنطورة الحدث المرتقب بإطلالة كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية “الهولوغرام”، فيما سيصدح صوت المغني الأوبرالي أندريا بوتشيلي يوم 1 فبراير، وسيختتم المهرجان العازف ياني في ظهوره الثاني بالسعودية مساء 8 فبراير.

يذكر أن الطنطورة بشكلها الهرمي هي ساعة شمسية مهمة يعتمد عليها أهالي المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة وكذلك تغير فصول السنة، وخصوصاً مربعانية فصل الشتاء حيث أقصر يوم وأطول ليلة في السنة.

ترتفع الطنطورة على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما كان أهالي المدينة يعتمدون عليها قبل مئات السنين للتعرف على الوقت خلال اليوم.

وهكذا أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع أهل المدينة للاحتفال بعودتهم إلى حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.

وباعتبارها موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى العديد من الحضارات على مر عصور متعاقبة، يأتي برنامج مهرجان شتاء طنطورة انعكاساً لهذا الإرث العريق الممتد إلى آلاف السنين، ويستعرض أمام العالم عمقها التاريخي والحضاري الذي يقف شاهداً على تطوّر مجتمع العلا منذ القدم في العديد من المجالات التي ارتبطت بالزراعة والفلك والعمارة.

الفنانة ماجدة الرومي تتحدث لـMBC..

تحيي الليلة أولى حفلاتها في السعودية بمهرجان شتاء طنطورة في العلا#MBCinaWeek pic.twitter.com/GG6AvC4GdV — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 28, 2018