فيديو.. ماذا قال وليد توفيق قبل سفره إلى المملكة بصحبة نجوى كرم ونيشان

المواطن - الرياض

عبر الفنان اللبناني وليد توفيق عن سعادته بحضور حفل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا.

ونشر توفيق مقطع فيديو له بصحبة عدد من الفنانين اللبنانيين من بينهم نجوى كرم ، نادين نسيب نجيم ، نيشان وغيرهم.

وقال وليد توفيق إن لبنان كله في السعودية هذه الأيام لحضور الفعاليات الشتوية في المملكة.

ومن المقرر أن تُحيي المطربة ماجدة الرومي حفلةً غنائيةً مساء اليوم الجمعة 28 ديسمبر حيث تعد الحفلة الثانية ضمن حفلات شتاء طنطورة لهذا العام ، وينتظر أن يشهد يوم 4 يناير المقبل حفلة بآلة الكمان للعازف رينو كابسون.

وفي 11 يناير هناك إطلالة للموسيقار المصري عمر خيرت، فيما سيحيي أصغر عازف بيانو منفرد “لانج لانج” مساء 18 يناير.

كما سيشهد شتاء طنطورة الحدث المرتقب بإطلالة كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية “الهولوغرام”، فيما سيصدح صوت المغني الأوبرالي أندريا بوتشيلي يوم 1 فبراير، وسيختتم المهرجان العازف ياني في ظهوره الثاني بالسعودية مساء 8 فبراير.

يذكر أن الطنطورة بشكلها الهرمي هي ساعة شمسية مهمة يعتمد عليها أهالي المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة وكذلك تغير فصول السنة، وخصوصاً مربعانية فصل الشتاء حيث أقصر يوم وأطول ليلة في السنة.

ترتفع الطنطورة على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما كان أهالي المدينة يعتمدون عليها قبل مئات السنين للتعرف على الوقت خلال اليوم.

وهكذا أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع أهل المدينة للاحتفال بعودتهم إلى حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.

وباعتبارها موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى العديد من الحضارات على مر عصور متعاقبة، يأتي برنامج مهرجان شتاء طنطورة انعكاساً لهذا الإرث العريق الممتد إلى آلاف السنين، ويستعرض أمام العالم عمقها التاريخي والحضاري الذي يقف شاهداً على تطوّر مجتمع العلا منذ القدم في العديد من المجالات التي ارتبطت بالزراعة والفلك والعمارة.

