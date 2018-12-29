فيديو.. هدية مميزة من أمير الكويت إلى الطفل غانم المفتاح

المواطن - الرياض

عبر الطفل القطري غانم المفتاح – قاهر الإعاقة – عن شكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على الهدية القيمة التي منحها له.

ونشر المفتاح مقطع فيديو له عبر تويتر وعلق عليه بالقول: هي الكويت شامخة بأميرها .. مميزه بشعبها الكريم .. شكرًا من القلب لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عساك ذخر يا أبونا الغالي”.

والمعروف أن غانم المفتاح طفل قطري من مواليد 2002 وهو مصاب بـ متلازمة التّراجع الذّيلي (syndrom caudal regression) وهو عيب خلقي نادر يحدث بمعدّل واحد لكلّ 25 ألف شخص، ويتميّز بنموّ غير طبيعي للجنين في بعض أجزائه وخاصّة الأجزاء السفليّة من العمود الفقري، وغالبا ما يغيب العجز والعصعص مع تشوّه في الفقرات القطنية.

يذكر أن وزارة التربيّة والتّعليم الكويتية أدرجت قصّة غانم المفتاح الذي يُطلق عليه لقب المعجزة ضمن منهج اللّغة الإنجليزية لطلّاب الصفّ الثّامن، وقد كانت لهذه الخطوة صداها الواسع.

هي الكويت شامخة بأميرها .. مميزه بشعبها الكريم .. شكرًا من القلب لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

عساااك ذخر يا أبونا الغالي pic.twitter.com/f2RZjbF2Nn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 28, 2018