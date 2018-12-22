فيديو وصور.. هروب جازان بمناظرها الخلابة تستعد لاستقبال زوارها

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تستعد محافظة هروب بمنطقة جازان لانطلاق الفعاليات الشتوية لعام 2018م، مطلع الأسبوع المقبل تحت شعار “هروب سحر الجنوب”، والتي سوف تستقبل الزوار والسياح خلال فترة الإجازة الدراسية.

واستنفرت إمارة محافظة هروب طاقاتها خلال الأسابيع الماضية بالاستعداد لتنظيم وبدء الفعاليات السياحية بالمحافظة، واستقبال الزوار والسياح، وسط أجواء دافئة ومناظر طبيعية خلابة التي تتميز بها محافظة هروب الجبلية شرق منطقة جازان.



وتتميز محافظة هروب بالعديد من المواقع السياحية والمناظر الطبيعية الخلابة من شلالات وأودية مثل “هروب، ورزان، وشهدان، وعال، وساع، والجشاء، وحجن”، وغيرها.

كما توجد عدة مواقع بالمحافظة ويفضلها السياح، والتي تتميز بالمباني القديمة والأثرية وبالخضرة والغابات والمناظر الساحرة مثل “جبل منجد، وجبل الفقارة، وجبل نعمة، وضيعة الصهاليل، والخوجرة، والجوين، والبازخ، والهياج”، وغيرها.

وحصلت “المواطن” على صور من المناظر الخلابة التي تتميز بها محافظة هروب، بعدسات المصورين حسن هروبي، ومصطفى الصهلولي، وجمعان مفرح صهلولي.