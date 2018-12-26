فيديو.. يكوي مكان خاتم زواجه بالنار بعد الطلاق

المواطن - متابعة

اضطر رجل في نيوزلندا إلى كيّ اصبعه بالنار، للتخلص من وشم الخاتم بعد انفصاله عن زوجته.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه محاطاً بمجموعة من الأصدقاء، لمساعدته في التخلص من الوشم.

ويظهر مقطع الفيديو القصير الذي لا تزيد مدته عن 11 ثانية، لحظة استخدام أحد أصدقاء الرجل لسيخ من الحديد المسخّن على النار، لإزالة مكان الوشم من على إصبع صديقه، والذي يفترض أنه خاتم زواج أبدي.

ولم تظهر علامات الخوف أو الألم على الرجل، الذي بدا متماسكاً، في حين راح أصدقاؤه يصرخون من حوله، قبل أن يسارع أحدهم إلى رش الماء على إصبعه للتخفيف من آلام الحرق.

وازداد إقبال الأزواج على الوشم بدلاً من الخاتم التقليدي في السنوات الأخيرة، كتعبير عن علاقة زواج تستمر حتى الموت، وهو يكلف ما بين 500 و2000 دولار، لكن هذا الوشم يكشل مشكلة كبيرة في حال الطلاق، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.