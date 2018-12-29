كلاكيت ثاني مرة.. معلمو الليلية بجازان يشكون تأخر صرف رواتبهم والتعليم ترد

المواطن- خالد الأحمد جازان

في واقعة هي الثانية لهذا العام، شكا عدد من معلمي المدارس الليلية التابعة لإدارة تعليم جازان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية العام الدراسي الحالي، مؤكدين أنه لم تصرف لهم رواتب منذ شهر ذي الحجة من عام 1439هـ، وحتى شهر ربيع الآخر لهذا العام 1440هـ.

وعبّر معلمو المدارس الليلية عن استيائهم من عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لشهر ذي الحجة من العام الماضي 1439هـ، وأشهر محرم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، من العام الحالي 1440هـ.

وطالب معلمو مدارس التعليم الليلي عبر “المواطن” بالنظر في وضعهم من قِبل إدارة تعليم جازان وبصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مناشدين بسرعة البتّ في وضعهم وصرف رواتبهم المتأخرة المستحقة، مشيرين إلى أنهم يعملون من دون مقابل منذ ما يقارب الخمسة أشهر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم منطقة جازان يحيى عطيف، ردًّا على استفسار “المواطن”، أنه تم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة بالصرف وصدر أمر الدفع إلى نهاية شهر ثلاثة هجري، وقريبًا بمشيئة الله سيتم إيداع الرواتب في حساباتهم.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت “المواطن”، قبل شهرين، شكوى عدد من معلمي المدارس الليلية التابعة لإدارة تعليم جازان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ العام الماضي، وتجاوبت إدارة تعليم جازان سريعًا مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، وقامت الإدارة بصرف جميع المستحقات المتأخرة لمعلمي المدارس الليلية للعام الماضي، وذلك بعد أيام معدودة من نشر “المواطن”.