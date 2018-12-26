مؤنس دبور يقترب من ليفربول .. هل يرحل صلاح؟!

المواطن - مروة نبيل

انتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن اقتراب نادي ليفربول من التعاقد مع الإسرائيلي مؤنس دبور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الأمر الذي قد يُهدد مسيرة المصري محمد صلاح مع الريدز.

وأكدت وسائل الإعلام العالمية اقتراب مؤنس دبور من ارتداء قميص نادي ليفربول في الميركاتو الشتوي، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يرى أن مهاجم فريق سالزبورج النمساوي الحل الأمثل بعد تراجع مستوى فيرمينو.

ولم يظهر البرازيلي فيرمينو بالمستوى المتوقع مع نادي ليفربول هذا الموسم، ورغم المستوى الجيد الذي يُقدمه ستوريدج، إلا أنه لم ينسجم مع محمد صلاح وساديو ماني، ما دفع الريدز للتفاوض مع مؤنس دبور لتدعيم خط الهجوم.

وأثار خبر تفاوض نادي ليفربول مع مؤنس دبور جدلًا واسعًا بين الجماهير ووسائل الإعلام العربية، حيث تداولت أنباء عن تهديد محمد صلاح بالرحيل في حالة التعاقد مع لاعب المنتخب الإسرائيلي الأول.

وطالبت غالبية الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، محمد صلاح بضرورة الرحيل عن نادي ليفربول في حالة ضم مؤنس دبور رسميًّا؛ حتى لا تتراجع شعبيته في الوطن العربي.

فيما طالب البعض الآخر محمد صلاح بعدم الرحيل عن نادي ليفربول بسبب مؤنس دبور خاصة أن هذا الأمر قد يؤثر بالسلب على مسيرته الكروية؛ لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و”فيفا” يرفضان خلط الأمور السياسية بالرياضة.

ويُعد مؤنس دبور صاحب الـ26 عامًا من أبرز لاعبي المنتخب الإسرائيلي وفريق سالزبورج النمساوي، وولد في مدينة الناصرة الفلسطينية، وينتمي لعرب 48، وبدأ مشواره في فريق مكابي الناصرة وهو في الحادية عشرة من عمره.

واستمر مؤنس دبور في مكابي الناصرة من عام 2003 حتى 2010، ثم انتقل إلى فريق مكابي تل أبيب ولعب في صفوفه لمدة 4 سنوات، قبل أن ينضم إلى جراسهوبر السويسري، وتألق بشكل لافت لينتقل إلى سالزبورج عام 2016.