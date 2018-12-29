مباراة الاتحاد والاتفاق .. نمر جدة جريح والجماهير تبكي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسقوط جديد للعميد بهدف دون رد، ليواصل الاتحاد إرسال القلق لجماهيره حول مصيره.

وبعد خسارة نمور جدة في مباراة الاتحاد والاتفاق، تعرض الفريق الاتحادي للخسارة الحادية عشرة في مسابقة الدوري وتعادل في ثلاث لقاءات، بينما فاز في مباراة واحدة على حساب نادي الباطن بثلاثية مقابل هدف.

قلق يتزايد:

وأصبح الجمهور الاتحادي حاليًّا باكيًا وقلقًا بسبب الأداء الهزيل والذي ظهر به فريقه في مباراة الاتحاد والاتفاق، بجانب أنه إذا استمر حال فريق الاتحاد بهذا السوء والتخبط فقد يؤدي ذلك إلى هبوط الاتحاد لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل.

ولم يقدم لاعبو العميد الأداء المنتظر منهم في مباراة الاتحاد والاتفاق، بجانب عدم القدرة على خلق الفرص الهجومية والتأمين الدفاعي، حيث كان الاتفاق قريبًا في أكثر من مناسبة لتسجيل الهدف الثاني بل والثالث.

وكان اللاعب فهد المولد نجم الاتحاد تحدث قبل إقامة لقاء الاتحاد والاتفاق وقال بأن العميد لن يهبط وسيحاول تصحيح المسار والعمل بشكل جيد من أجل البقاء في دوري المحترفين.

ويذكر أن مباراة الاتحاد والاتفاق شهدت وجود قلق على وجه المدرب الكرواتي سلافين بيليتش والذي لم يفلح في قيادة نادي الاتحاد في الموسم الجاري إلا لتحقيق فوز واحد فقط.

وبعد نهاية مباراة الاتحاد والاتفاق، تجمد رصيد نادي الاتحاد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول الدوري، بينما أصبح رصيد نادي الاتفاق 22 نقطة في المركز الثامن.

تصحيح الأوضاع مطلوب:

وسيكون لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد مطالبًا بتصحيح أوضاع الفريق والتعاقد مع صفقات قوية لتصحيح المسار بعد سقوط العميد المتتالي بخسارته في لقاء الاتحاد والاتفاق اليوم.

وسيواجه العميد في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري نادي القادسية يوم 10 يناير المقبل، ويطمح في الفوز بعد الخسارة في لقاء الاتحاد والاتفاق.