مجهول يصور فتيات يعملن بعربة فود ترك.. ومطالبات بمحاسبته

المواطن - الرياض

تواصلت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو يرصد فتيات على عربة “فود ترك” في أثناء ممارستهن عملهن.

وطالب متداولو المقطع بمعاقبة المصوِّر لانتهاكه حقوق الآخرين، وقيامه بتصوير الفتيات خلسة، ونشر المقطع عبر مواقع التواصل، بل أبدى استياءه من عملهن.

وطالب متداولو المقطع الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة الصور.

الجدير بالذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على معاقبة كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.