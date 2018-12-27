محطات مهمة في مسيرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أمراً ملكياً بتعيين الفريق أول خالد بن قرار بن غانم المحمدي الحربي مديرًا للأمن العام.

ويمتلك الفريق الحربي سجلًا مهنيًا مشرفًا حيث شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017م، وحظي بثقة الدولة، وحصل على ترقيتين خلال عام واحد تقريبًا، حيث صدر أمر ملكي في يوم الخميس 1437/10/9هـ الموافق 2016/07/14م بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق. ثم صدر أمر ملكي في يوم الخميس 1438/10/26هـ الموافق 2017/07/20م بترقيته من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول.

تخرج الفريق الحربي من ثانوية أحد في المدينة المنورة عام 1399-1400هـ، ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض وتخرج منها عام 1402هـ، برتبة ملازم حاملاً بكالوريوس علوم أمنية، وتعين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سريه وقائد كتيبه وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات، حتى عُين قائداً لقوة المدينة المنورة عام 1422هـ. وفي نهاية عام 1427هـ نُقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً وفي 1431/11/1هـ عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.

التحق الفريق الحربي بعدد من الدورات في الداخل، منها مكافحة الإرهاب ودورة الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة (اقتحام) ودورة الإشراف على التدريب ودورات في الحاسب الآلي. أيضا التحق في عدد من الدورات الخارجية في بريطانيا في دورة لغة إنجليزية ودورة السيطرة على الشغب وكذلك دورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا، ودورة في مكافحة الشغب في الصين الوطنية، ودورة القيادات الأمنية في جمهورية مصر العربية وكذلك دورة اللغة الملايوية ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية. وشارك في كثير من العمليات والمهام الأمنية في مكافحة الإرهاب. وكذلك شارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى عدة سنوات، وله مشاركات في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشاة الجمرات، وقائداً لقوات أمن الحج لعام 1437هـ وقائداً لأمن العمرة والحج لعام 1438هـ.

وكان الملك سلمان قد أمر وفقًا للأمر الملكي رقم أ / 165 وتاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ

بإعفاء الفريق سعود بن عبدالعزيز هلال من منصب مدير الأمن العام وتعيين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.