محمود عباس : لن نسمح ببيع القدس لإسرائيل

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع القدس لإسرائيل بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال أبو مازن في كلمة له مساء اليوم الاثنين، على هامش إطلاق شعلة انطلاقة الثورة الـ 54 بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: إن القدس ليست للبيع ولن يُسمح لترامب بأن يبيع القدس للاحتلال، ولن نقبل أبدا بالتخلي عن ذرة تراب من مدينة القدس التي ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأضاف الرئيس الفلسطيني : “سنستمر في نضالنا حتى نحصل على استقلالنا التام بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ولن نقبل بأي شكل من أشكال صفقة العصر المرفوضة من الكل الفلسطيني”.