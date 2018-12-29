مدرب الاتفاق: #الاتحاد سينجو من الهبوط

المواطن - محمد سمعه

أوضح الإسباني سيرخيو بيرناس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، أن نادي الاتحاد قادر على تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي بالموسم المقبل.

وتحدث بيرناس في المؤتمر الصحفي قائلًا: المباراة كانت مختلفة تمامًا في شوطيها، الاتحاد في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول، والعكس حدث مع نادي الاتفاق.

وأضاف بيرناس: أريد أن أهنئ نادي الاتحاد على هذا المستوى المميز، وأعتقد أن الاتحاد سينجو من الهبوط إذا استمر في تقديم هذا الأداء المميز.

يذكر أن نادي الاتفاق يتواجد حاليًّا في المركز الثامن بجدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد فريق الاتحاد في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

وسجل اللاعب محمد مرزوق الكويكبي هدف فوز الاتفاق الوحيد بالدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.