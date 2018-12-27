من هو حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم الجديد؟

المواطن - الرياض

أمر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بتعيين حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم خلفًا للدكتور أحمد العيسى.

وقد شغل آل الشيخ العديد من المناصب الهامة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم” منذ 26 فبراير 2018، وهو عضو في كل من جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأميركية، و”جمعية الاقتصاد الزراعي الأميركية، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة، المملكة العربية السعودية.

كما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، كما تولى العديد من المناصب في جامعة الملك سعود، منها وكيل الجامعة للتطوير والجودة، وعميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في الجامعة، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، وأستاذ مشارك بقسم الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية، وأستاذ مساعد بقسم الاقتصاد في الكلية ذاتها.

الوزير حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ له العديد من المؤلفات في المجال الاقتصادي والتنموي، كما ألّف عدة كتب بالاقتصاد الرياضي.

الوزير حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ حاصل على دكتوراه في التخطيط والتنمية الاقتصادية من جامعة ستانفورد وماجستير في التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجامعة ذاتها، وماجستير في الاقتصاد من “جامعة سان فرانسيسكو” في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في الاقتصاد من ” جامعة الملك سعود ” في السعودية.