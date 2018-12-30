موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية .. والقنوات الناقلة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية الودية الدولية، استعدادًا لمشاركة المنتخبين في بطولة كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية الودية الدولية، في السابعة مساء يوم غد الاثنين بتوقيت المملكة، على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن قناتي KSA SPORTS ودوري بلس سينقلان مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية الودية.

وتُعد مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية هي المواجهة الودية الوحيدة للأخضر، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وسيُدير مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية طاقم تحكيم إماراتي مكون من؛ عادل النقبي، ويُساعده كل من أحمد الراشدي وعلي النعيمي، وسيكون سلطان عبدالرازق حكمًا رابعًا.

وسيرتدي المنتخب الوطني الطاقم الأخضر بالكامل خلال مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية الودية الدولية، وسيسمح لجمهور الأخضر بالدخول إلى اللقاء بالمجان من البوابة رقم “1”.

يُذكر أن الأخضر يقع على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات قطر، لبنان وكوريا الشمالية، فيما يتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثالثة مع الصين، قيرغيزستان والفلبين.