ميركل أقوى امرأة في العالم للعام الثامن وسعوديتان بمراكز متقدمة

المواطن - متابعة

لا تزال سيدة ألمانيا القوية وزعيمة أوروبا أنجيلا ميركل تتربع على عرش أقوى امرأة في العالم منذ ثماني سنوات رغم استعدادها للخروج من ضوء الزعامة عام 2021 طبقًا لقائمة مجلة فوربس الأمريكية.

أما المركز الثاني فقد احتلته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تتولى منذ نحو عامين تطبيق الخطوة التاريخية الصعبة بإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

ومن سيدات عالم السياسة أيضا، دخلت اللائحة ساهلي زويدي، أول امرأة ترأست إثيوبيا في التاريخ، فيما احتلت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترمب مركزا متقدما نسبيا على اللائحة الذهبية.

أما السعوديتان لبنى العليان ورانيا نشار والإماراتية رجاء القرق فقد سجلن الحضور العربي، أما أوبرا وينفري ملكة الإعلام فلا تزال على اللائحة إلى جانب أقدم الأسماء فيها، وهي ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة فوربس اعتمدت في ترتيب قائمتها على عدة عوامل، من ضمنها حجم الممتلكات والتواجد الإعلامي، وحجم التأثير الذي تمتلكه كل امرأة من هؤلاء.

ولفتت مجلة فوربس إلى أن ألمانيا هي رابع أقوى اقتصاد في العالم وفقا لإجمالي الناتج المحلي، وهو الاقتصاد الأكبر الذي تديره امرأة”.