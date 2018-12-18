هل يستمر حساب المواطن بالتوازي مع #بدل_غلاء_المعيشة ؟

المواطن - الرياض

بعد إعلان ميزانية السعودية 2018، والأمر الملكي الصادر باستمرار صرف غلاء بدل المعيشة، تساءل مواطن بشأن حساب المواطن وهل سيتوقف البرنامج أم سيستمر بالتوازي مع بدل الغلاء؟

وأكد حساب المواطن عبر خدمة العملاء ردًّا على الاستفسار أنه لا يوجد مدة للدعم فالبرنامج قائم، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيصرف له الدعم بشكل دوري.

وحرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فقد أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10%)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.