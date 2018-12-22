وزارة الحرس الوطني تعلن توفر 53 وظيفة شاغرة.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة (53 وظيفة) بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة الثامنة (للرجال فقط)، الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن الوظائف المتاحة على النحو التالي:

*الرياض:

1- باحث إحصاء (المرتبة السادسة).

2- باحث تخطيط مساعد (المرتبة السادسة).

3- باحث تطوير إداري مساعد (المرتبة السادسة).

4- باحث توظيف مساعد (المرتبة السادسة).

5- باحث شؤون موظفين مساعد (المرتبة السادسة).

6- باحث عمليات موارد بشرية (المرتبة السادسة – عدد 2).

7- كهربائي مولدات (المرتبة الخامسة – عدد 2).

8- محاسب مساعد (المرتبة السادسة – عدد 6).

9- مدقق رواتب. (المرتبة السادسة).

10- مدقق شؤون الموظفين (المرتبة السادسة).

11- مراقب توظيف (المرتبة السادسة).

12- مراقب شؤون الموظفين (المرتبة السادسة).

13- مساح (المرتبة الخامسة).

14- مساعد مراجع (المرتبة السادسة).

15- مسجل معلومات (المرتبة الخامسة – عدد 2).

16- مصحح لغوى (المرتبة السادسة – عدد 2).

17- مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة).

18- مهندس مساحة مساعد (المرتبة السابعة).

19- مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة).

20- مهندس ميكانيكي مساعد (المرتبة السابعة).

21- ميكانيكي مولدات (المرتبة الخامسة).

*جدة:

1- باحث قانوني (المرتبة الثامنة).

2- باحث قوى عامله مساعد (المرتبة السادسة).

3- محاسب مساعد (المرتبة السادسة).

4- مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

5- مراقب إنشاءات (المرتبة الخامسة – عدد 6).

6- مساح (المرتبة الخامسة – عدد 4).

7- مساعد إداري (المرتبة السادسة – عدد 2).

8- مهندس معماري مساعد (المرتبة السابعة).

*الدمام:

1- محاسب مساعد (المرتبة السادسة – عدد 2).

2- مدقق رواتب (المرتبة السادسة).

3- مدقق مناقصات (المرتبة السادسة).

4- مراقب إنشاءات (المرتبة الخامسة).

5- مهندس كهربائي مساعد (المرتبة السابعة).

ونوهت وزارة الحرس الوطني إلى أن جميع الوظائف تتطلب مقابلة.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2- خريجو الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

3- خريجو درجة الماجستير، وما يعادلها من الدبلومات العليا بعد الجامعية. (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

5- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

7- المتقدمون الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد الطلب من الإعلان نهائياً وعليه التقدم للإعلانات القادمة.

موعد وطريقة التقديم: يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/04/16هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/04/20هـ (فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة)، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).