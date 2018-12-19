وزير الإسكان : أكثر من 143 ألف أسرة سعودية استفادت من الخيارات السكنية

المواطن - الرياض

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن 62 ألف أسرة سكنت في منازلهم حتى الآن، متابعًا أن الوزارة بدأت هذا العام بناء 42 مشروعًا سكنيًا جديدًا في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الحقيل في ملتقى ميزانية السعودية 2019، أن الوزارة ستستمر في تقديم البرامج والمنتجات السكنية في 2019، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الإسكان أن عدد الأسر المستفيدة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها ⁧الوزارة وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية.

وأردف: برنامج رسوم ⁧الأراضي البيضاء⁩ يهدف لتحرير الأراضي البيضاء، وتم فرض رسوم على 400 مليون متر مربع في 4 مدن رئيسية، وإيراداته تصرف على تطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية”.